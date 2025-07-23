«Тренер крикнул: «Отойди!» — и это сработало». Швёнтек об изменениях на приёме

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о трансформации своей игры на приёме и призналась в ошибках, допущенных из-за излишней уверенности в прежнем подходе.

«Думаю, я совершила ошибку из-за нехватки опыта. Несмотря на победы, такие моменты случаются. Я слишком зациклилась на том, что помогало в 2022 и 2023 годах. Когда мы внедрили изменения – я стала раньше выходить к мячу, играть ближе – и это надолго закрепилось. Не хватило воображения осознать, что соперницы адаптируются и нужно меняться. Вим предлагал отходить на приёме. Мы обсуждали это, но из-за плотного графика и пауз на отдых не было времени всё отработать. Мне было трудно довериться. После раннего вылета в Риме у меня появилось 10 дней на тренировки. Я провела три сессии с мужчинами – и просто не могла стоять близко, иначе не приняла бы подачу. Когда команда на матче с Рыбакиной крикнула: «Отойди!», я доверилась – и это сработало», – приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

На «Ролан Гаррос»-2025 Швёнтек остановилась в полуфинале, а затем выиграла Уимблдон. На данный момент теннисистка занимает третье место в рейтинге WTA.