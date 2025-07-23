Винус Уильямс рассказала, кто поддерживал её во время первой одиночной победы с 2023 года

45-летняя Винус Уильямс успешно стартовала на турнире WTA-500 в Вашингтоне, обыграв американку Питон Стирнс в двух сетах — 6:3, 6:4. Эта победа стала для американской теннисистки первой в одиночном разряде с 2023 года. После матча Винус отметила вклад своего жениха, присутствовавшего на трибунах.
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«Мой жених здесь. Он очень поддерживал меня, чтобы я продолжала играть. Вы знаете, как тяжело играть в теннис? Это как работать с 9 до 5, только ты всё время бежишь», – сказала Винус Уильямс после матча.
Во втором круге американка встретится с Магдаленой Фрех из Польши. Напомним, Уильямс принимает участие в турнире как в одиночном, так и в парном разрядах. Последний раз она выступала на турнирах в марте 2024 года в Майами, где уступила Диане Шнайдер.
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