Винус Уильямс рассказала, кто поддерживал её во время первой одиночной победы с 2023 года

45-летняя Винус Уильямс успешно стартовала на турнире WTA-500 в Вашингтоне, обыграв американку Питон Стирнс в двух сетах — 6:3, 6:4. Эта победа стала для американской теннисистки первой в одиночном разряде с 2023 года. После матча Винус отметила вклад своего жениха, присутствовавшего на трибунах.

«Мой жених здесь. Он очень поддерживал меня, чтобы я продолжала играть. Вы знаете, как тяжело играть в теннис? Это как работать с 9 до 5, только ты всё время бежишь», – сказала Винус Уильямс после матча.

Во втором круге американка встретится с Магдаленой Фрех из Польши. Напомним, Уильямс принимает участие в турнире как в одиночном, так и в парном разрядах. Последний раз она выступала на турнирах в марте 2024 года в Майами, где уступила Диане Шнайдер.