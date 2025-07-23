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Винус Уильямс рассказала, кто поддерживал её во время первой одиночной победы с 2023 года

Винус Уильямс рассказала, кто поддерживал её во время первой одиночной победы с 2023 года
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45-летняя Винус Уильямс успешно стартовала на турнире WTA-500 в Вашингтоне, обыграв американку Питон Стирнс в двух сетах — 6:3, 6:4. Эта победа стала для американской теннисистки первой в одиночном разряде с 2023 года. После матча Винус отметила вклад своего жениха, присутствовавшего на трибунах.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Мой жених здесь. Он очень поддерживал меня, чтобы я продолжала играть. Вы знаете, как тяжело играть в теннис? Это как работать с 9 до 5, только ты всё время бежишь», – сказала Винус Уильямс после матча.

Во втором круге американка встретится с Магдаленой Фрех из Польши. Напомним, Уильямс принимает участие в турнире как в одиночном, так и в парном разрядах. Последний раз она выступала на турнирах в марте 2024 года в Майами, где уступила Диане Шнайдер.

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