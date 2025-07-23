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Ига Швёнтек после победы на Уимблдоне-2025 рассказала, как относится к травяному покрытию

Ига Швёнтек после победы на Уимблдоне-2025 рассказала, как относится к травяному покрытию
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Третья ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, как ей удалось добиться успеха на травяном покрытии Уимблдона.

«Я не буду играть на траве 11 месяцев, чтобы сильно фокусироваться на покрытии. Но думаю, что играла интуитивно, показывая свой теннис, отличный от грунтового. К концу Уимблдона я действовала уверенно, хорошо подавала – и продолжала это делать. Так что очень хорошо отношусь к траве (улыбается)», – приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

В 2025 году Ига Швёнтек дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», уступив Арине Соболенко, а затем стала чемпионкой Уимблдона. Сейчас она занимает третье место в рейтинге WTA.

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