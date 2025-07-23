«Мне нужно получить пособие». Винус Уильямс — после победы в Вашингтоне
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Американская теннисистка Винус Уильямс с юмором прокомментировала своё возвращение в большой спорт.
Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
35
Питон Стирнс
П. Стирнс
«Мне пришлось вернуться за страховкой, потому что в этом году мне сообщили, что я участвую в программе Cobra. Так что мне нужно получить пособие», — заявила Винус Уильямс после матча.
Напомним, что 45-летняя Винус Уильямс стала второй возрастной теннисисткой в истории, одержавшей победу на турнире WTA. В первом круге соревнований в Вашингтоне она обыграла Питон Стирнс — 6:3, 6:4. Это её первая победа в одиночном разряде с 2023 года.
По данным Opta, старше Винус Уильямс выигрывала в матче турнира WTA только Мартина Навратилова — на Уимблдоне-2004. В следующем раунде Винус встретится с Магдаленой Фрех из Польши.
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