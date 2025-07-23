Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне нужно получить пособие». Винус Уильямс — после победы в Вашингтоне

«Мне нужно получить пособие». Винус Уильямс — после победы в Вашингтоне
Комментарии

Американская теннисистка Винус Уильямс с юмором прокомментировала своё возвращение в большой спорт.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Мне пришлось вернуться за страховкой, потому что в этом году мне сообщили, что я участвую в программе Cobra. Так что мне нужно получить пособие», — заявила Винус Уильямс после матча.

Напомним, что 45-летняя Винус Уильямс стала второй возрастной теннисисткой в истории, одержавшей победу на турнире WTA. В первом круге соревнований в Вашингтоне она обыграла Питон Стирнс — 6:3, 6:4. Это её первая победа в одиночном разряде с 2023 года.

По данным Opta, старше Винус Уильямс выигрывала в матче турнира WTA только Мартина Навратилова — на Уимблдоне-2004. В следующем раунде Винус встретится с Магдаленой Фрех из Польши.

Материалы по теме
Винус Уильямс стала самой возрастной победительницей матча WTA впервые за 21 год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android