Ига Швёнтек рассказала о давлении и работе с психологом Дарьей Абрамович

Ига Швёнтек призналась, что после турнира в Риме испытывала трудности с настроем и нуждалась в переосмыслении отношения к себе на корте. По её словам, ключевую роль в ментальных переменах сыграла спортивный психолог Дарья Абрамович.

«После Рима я много работала над ментальной составляющей. В тот момент я не думала о своём теннисе позитивно. Поменять то, как я разговариваю с собой на корте, как реагирую на победы и поражения – это всё так было утомительно. Но это требует постоянной работы. Дарья подавала сигналы, что нужно менять подход, но я упрямо делала по-своему. Иногда даже с лучшей командой можно ошибаться. Когда я начала им доверять, то почувствовала, что это помогает в игре. Давления стало меньше. Это не значит, что мне было комфортно на Уимблдоне. Возможно, это снизило ожидания. Но уже на дне с прессой после Бад-Хомбурга меня спросили, считаю ли я себя фаворитом Уимблдона. Давление будет всегда – я же выиграла шесть «Шлемов». Иногда справляться проще, иногда – сложнее. Лучшие умеют абстрагироваться и сосредотачиваться на себе», – приводит слова Швёнтек TVP SPORT.

Уимблдон — первый трофей для Швёнтек на травяном покрытии и шестой на турнирах «Большого шлема». На данный момент Иге не хватает только победы на Australian Open для оформления карьерного «Шлема».