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«Совершенству нет предела». 45-летняя Винус Уильямс — о победе над 23-летней Питон Стирнс

«Совершенству нет предела». 45-летняя Винус Уильямс — о победе над 23-летней Питон Стирнс
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45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась эмоциями после успешного старта на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В ночь с 22 на 23 июля мск она обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4) в матче первого круга и стала самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Вы знаете, это первый шаг после возвращения, а первый матч всегда чрезвычайно сложен. Трудно описать, насколько сложно сыграть первый матч после стольких перерывов.

Итак, перед матчем я знала, что у меня есть все шансы на победу, но главное — это действительно победить. Так что это лучший результат — провести хороший матч и победить. Я здесь со своими друзьями, семьёй, людьми, которых я люблю, и болельщиками, которых я люблю, а они любят меня, так что это был просто прекрасный вечер.

Совершенству нет предела. Всё зависит от того, что у вас в голове и сколько сил вы готовы в это вложить. Если вы прикладываете умственные, физические и эмоциональные усилия, то можете добиться результата.

Неважно, сколько раз ты падаешь. Неважно, сколько раз ты болеешь, получаешь травмы или что-то в этом роде. Если ты продолжаешь верить и прилагаешь усилия, у тебя есть возможность выиграть», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне Винус Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

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