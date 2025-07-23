«Совершенству нет предела». 45-летняя Винус Уильямс — о победе над 23-летней Питон Стирнс

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс поделилась эмоциями после успешного старта на хардовом турнире категории WTA-500 в Вашингтоне. В ночь с 22 на 23 июля мск она обыграла 23-летнюю соотечественницу Питон Стирнс (6:3, 6:4) в матче первого круга и стала самой возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA.

«Вы знаете, это первый шаг после возвращения, а первый матч всегда чрезвычайно сложен. Трудно описать, насколько сложно сыграть первый матч после стольких перерывов.

Итак, перед матчем я знала, что у меня есть все шансы на победу, но главное — это действительно победить. Так что это лучший результат — провести хороший матч и победить. Я здесь со своими друзьями, семьёй, людьми, которых я люблю, и болельщиками, которых я люблю, а они любят меня, так что это был просто прекрасный вечер.

Совершенству нет предела. Всё зависит от того, что у вас в голове и сколько сил вы готовы в это вложить. Если вы прикладываете умственные, физические и эмоциональные усилия, то можете добиться результата.

Неважно, сколько раз ты падаешь. Неважно, сколько раз ты болеешь, получаешь травмы или что-то в этом роде. Если ты продолжаешь верить и прилагаешь усилия, у тебя есть возможность выиграть», — приводит слова Уильямс пресс-служба турнира.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне Винус Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.