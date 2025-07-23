Фрэнсис Тиафо: чувствую, что теперь у меня есть шанс выиграть все четыре ТБШ

11-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо рассказал об изменениях в мышлении, которые помогли ему понять, что он способен выиграть все четыре турнира «Большого шлема».

«Невероятно помогать, видеть, что больше цветных людей хотят смотреть спорт, быть рядом с ним, узнавать больше о нём. Раньше у нас были несколько парней, которые сделали невероятные вещи, как Артур Эш, и мы хотим продолжать в том же духе, просто продолжать так. Я чувствую, что теперь у меня есть шанс выиграть на всех четырёх турнирах «Большого шлема», и это изменило моё мышление.

Это заставило меня понять, что неважно, что ты делал или не делал раньше. Думаю, если ты готов начать и у тебя правильное мышление, если ты счастлив и у тебя есть необходимая страсть, тогда ты практически можешь добиться всего», — приводит слова Тиафо Tennis.com.