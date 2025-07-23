Турнир ATP-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 23 июля
Сегодня, 23 июля, и в ночь на 24 июля по московскому времени пройдут матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вашингтоне. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.
Теннис. ATP-500 в Вашингтоне. 1/16 финала, 23-24 июля (время московское):
- 18:00. У Ибин (Китай) - Алексей Попырин (Австралия);
- 18:00. Захари Свайда (США, Q) — Иржи Легечка (Чехия);
- 19:30. Маттео Арнальди (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия);
- 19:30. Даниил Медведев (Россия) - Райлли Опелка (США);
- 19:30. Алекс де Минор (Австралия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай);
- 21:00. Тейлор Фриц (США) — Александар Вукич (Австралия);
- 23:30. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Хауме Мунар (Испания);
- 00:00. Лёнер Тьен (США) - Андрей Рублёв (Россия);
- 1:00. Флавио Коболли (Италия) - Йосихито Нисиока (Япония);
- 2:30. Александр Ковачевич (США) — Фрэнсис Тиафо (США).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующий чемпион — американец Себастьян Корда.
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