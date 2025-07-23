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Карен Хачанов рассказал, за счёт чего можно обыгрывать Синнера и Алькараса

Карен Хачанов рассказал, за счёт чего можно обыгрывать Синнера и Алькараса
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, за счёт чего можно победить лидеров рейтинга ATP Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«Здесь нет конкретного ответа, что нужно сделать. Нет такого, что ты взял и начал хорошо подавать и бить по линии. Тем более на матче «Большого шлема». Много факторов, которые влияют на результат. Например, физическая форма. Тот же Синнер проиграл много матчей, которые продолжались больше четырёх часов. Может, у тебя в этом и будет преимущество. В общем, много чего может повлиять на итог.

Это совокупность твоей игры и твоего уровня. Если ты понимаешь, что играешь на уровне, подаёшь на уровне, знаешь, что делать, не суетишься, в решающий момент не сдаёшь, а продолжаешь давить, то у тебя есть шанс. Если ты всего этого не делаешь, у тебя шансов нет. Всё очень просто», — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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