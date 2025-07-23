Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 23 июля

Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 23 июля
Комментарии

Сегодня, 23 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 23 июля (время московское):

  • 17:00 — Винус Уильямс (США, WC) — Магдалена Френх (Польша, 5);
  • 18:00 — Анна Калинская (Россия) — Магда Линетт (Польша, 8);
  • 22:00 — Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Клара Таусон (Дания, 4);
  • 1:00 — Мария Саккари (Греция, WC) — Эмма Наварро (США, 2);
  • 2:30 — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Виктория Мбоко (Канада, WC);

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.

Календарь турнира в Вашингтоне (ж)
Сетка турнира в Вашингтоне (ж)
Материалы по теме
«Совершенству нет предела». 45-летняя Винус Уильямс — о победе над 23-летней Питон Стирнс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android