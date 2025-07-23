Турнир WTA-500 в Вашингтоне: расписание игрового дня 23 июля

Сегодня, 23 июля, в столице США Вашингтоне продолжается хардовый турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Вашингтоне. Расписание игрового дня 23 июля (время московское):

17:00 — Винус Уильямс (США, WC) — Магдалена Френх (Польша, 5);

18:00 — Анна Калинская (Россия) — Магда Линетт (Польша, 8);

22:00 — Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Клара Таусон (Дания, 4);

1:00 — Мария Саккари (Греция, WC) — Эмма Наварро (США, 2);

2:30 — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Виктория Мбоко (Канада, WC);

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.