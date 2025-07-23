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Даниил Медведев — Райлли Опелка: онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Вашингтоне

Даниил Медведев — Райлли Опелка: онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 23 июля, в Вашингтоне состоится матч второго круга хардового турнира категории ATP-500 между российским теннисистом 14-й ракеткой мира Даниилом Медведевым и американцем Райлли Опелкой, занимающим 74-ю строчку рейтинга АТР.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Райлли Опелка, которая начнётся не ранее 19:30 мск.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Райлли Опелка
74
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Медведев и Опелка провели между собой шесть матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу россиянина. В 2017 году теннисисты встречались в первом круге турнира в Вашингтоне. Победу в трёх сетах одержал Медведев — 6:7 (8:10), 6:3, 7:6 (8:6).

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