«Плохо играл, был просто ужасен». Монфис — о сенсационном поражении на старте в Вашингтоне

48-я ракетка мира француз Гаэль Монфис прокомментировал сенсационное поражение на старте турнира АТР-500 в Вашингтоне (США) от китайского теннисиста У Ибина (243-й номер рейтинга). Счёт — 4:6, 1:6.
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«Вы правы, я очень плохо играл, был просто ужасен. Но именно поэтому не собираюсь переставать бороться. Когда играю так, честно говоря, спрашиваю себя: что я здесь делаю? Я злюсь. Я далеко от своей дочери. Мог бы провести отпуск с женой и дочерью. Вы всегда думаете, что у нас всё хорошо. Да, условия хорошие, но это всего лишь материальное. Играю такой матч — бешусь. Теряю время. Вижу, что играю очень плохо и ничего не получается. Это искренне. Собираюсь вернуться к тренировкам. Попытаться научиться лучше подавать, лучше принимать, лучше играть. Но не думайте, что считаю это райской жизнью. Вовсе нет. Это поражение бесит», — приводит слова Монфиса We love Tennis.
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