Уильямс и Вавринка — первые, кто старше 40 лет выиграл матчи на одной неделе с 1979 года

45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс и 40-летний швейцарец Стэн Вавринка стали первыми игроками с октября 1979 года, которые выиграли матчи на уровнях ATP и WTA старше 40 лет на одной и той же неделе. В 1979 году такой результат показали Кен Розуелл в Брисбене и Рене Ричардс в Финиксе. Об этом сообщает OptaAce.

Винус Уильямс на старте хардового турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) обыграла соотечественницу Питон Стирнс со счётом 6:3, 6:4. Далее Винус сыграет с Магдаленой Френх. Стэн Вавринка в первом круге соревнований ATP-250 в Умаге оказался сильнее Альваро Гильен-Месы из Эквадора (6:4, 6:1). Во втором круге швейцарец встретится с Дамиром Джумхуром.