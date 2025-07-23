Янник Синнер возобновил работу с Умберто Феррарой, которого уволил после допинг-скандала

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вернул в свою команду фитнес-тренера Умберто Феррару. Он работал с Янником с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом.

«Янник Синнер вновь назначил Умберто Феррару своим тренером по фитнесу. Решение вступило в силу немедленно. Решение было принято совместно с руководством Янника в рамках подготовки к предстоящим турнирам, включая Цинциннати и Открытый чемпионат США. Умберто сыграл важную роль в развитии Янника, и его возвращение отражает новый акцент на стабильности и результативности на самом высоком уровне», — приводит заявление команды Синнера Ubitennis.

Умберто Феррара после завершения работы с Янником Синнером работал вместе с итальянцем Маттео Берреттини.