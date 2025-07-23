Карен Хачанов предположил, сможет ли он играть до возраста Новака Джоковича

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, удивляет ли его 38-летний серб Новак Джокович, а также предположил, сможет ли он играть до такого же возраста.

— Джокович в свои 38 лет вас удивляет? Думали ли, что до такого возраста можете сами сыграть?

— 100% удивляет. Удивляет не только, что он играет, а что играет и борется на высоком уровне. Многие его уже списывают со счетов, однако я бы не стал. Да, в последних встречах он чаще проигрывал тому же Синнеру и Алькарасу. Но если не попадать на них, у него ещё есть шансы забрать титул. Что касается меня, то многое зависит от физических данных, как будут со здоровьем дела. Даже сейчас начал ощущать какие-то мелкие травмы. Всё равно изношенность тела и организма потихоньку даёт о себе знать в любом случае. Там уже будет многое зависеть от физических данных, от психологии, от уровня игры и мотивации, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.