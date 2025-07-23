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Карен Хачанов: для любителя Артём Дзюба здорово играет в теннис

Карен Хачанов: для любителя Артём Дзюба здорово играет в теннис
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как поиграл в теннис с нападающим тольяттинского «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— У вас появлялась в соцсетях совместная фотография с Артёмом Дзюбой на корте. Как оцените его уровень?
— Он неплохо играет. Мы поиграли в паре. Он любит теннис, много тренируется. Может бегать и играть хорошо. Для любителя – здорово.

— Вы не играли с ним в футбол?
— Мы играли через сетку на теннисном корте — в теннисбол. Ему непросто было, хочу сказать. Непросто… На этом остановимся. Мы с ним в команде были против моего тренера и физиотерапевта. Подурачились.

— А если он вас в «Акрон» на сборы позовёт?
— У меня времени нет, к сожалению. Мы предлагали во время их межсезонья, когда много клубов РПЛ проводили сборы в Дубае. Думали провести совместные тренировки. Я только за. Общаемся, дружим со спортсменами из разных видов спорта, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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