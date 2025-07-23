Карен Хачанов: для любителя Артём Дзюба здорово играет в теннис

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как поиграл в теннис с нападающим тольяттинского «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— У вас появлялась в соцсетях совместная фотография с Артёмом Дзюбой на корте. Как оцените его уровень?

— Он неплохо играет. Мы поиграли в паре. Он любит теннис, много тренируется. Может бегать и играть хорошо. Для любителя – здорово.

— Вы не играли с ним в футбол?

— Мы играли через сетку на теннисном корте — в теннисбол. Ему непросто было, хочу сказать. Непросто… На этом остановимся. Мы с ним в команде были против моего тренера и физиотерапевта. Подурачились.

— А если он вас в «Акрон» на сборы позовёт?

— У меня времени нет, к сожалению. Мы предлагали во время их межсезонья, когда много клубов РПЛ проводили сборы в Дубае. Думали провести совместные тренировки. Я только за. Общаемся, дружим со спортсменами из разных видов спорта, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.