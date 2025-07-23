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Григор Димитров и Томми Пол снялись с «Мастерса» в Торонто

20-я ракетка мира болгарин Григор Димитров и 15-й номер мирового рейтинга американец Томми Пол снялись с «Мастерса» в Торонто (Канада). В основной сетке соревнований их заменят китаец Цзюнчэн Шан и хорват Борна Чорич.

Григор Димитров получил частичный разрыв большой грудной мышцы в матче 1/8 финала на Уимблдоне против Янника Синнера, ведя 2:0 по сетам. Томми Пол ранее снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне (США).

Ранее с турнира в Торонто снялись лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и шестая ракетка мира серб Новак Джокович снялись из-за усталости, а пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер из-за травмы.

«Мастерс» в Торонто состоится с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.