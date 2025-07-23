Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин вышли в финал Универсиады-2025 в паре

Российские теннисисты Егор Агафонов и Илья Симакин вышли в финал мужского парного разряда на Универсиаде-2025. Сегодня, 23 июля, в матче 1/2 финала они обыграли шведский дуэт Джон Габелич/Никола Славич со счётом 6:2, 6:3.

Ранее российская теннисистка Алевтина Ибрагимова в четвертьфинале женского одиночного разряда Универсиады-2025 обыграла китайскую спортсменку Ли Зонгю (3:6, 6:4, 6:4) и вышла в полуфинал в женском одиночном разряде. Позже, в четвертьфинале парного разряда Ибрагимова в паре с Ксенией Зайцевой одержали уверенную победу над француженками Люси Нгуен-Тан и Элис Роб — 6:4, 6:1.

Летняя Универсиада проходит в регионе Рейн‑Рур. Россияне выступают в нейтральном статусе (AIN).