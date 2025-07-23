«Получила сотни сообщений. Большой выбор». Фернандес — о желании сходить на свидание

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернардес рассказала, что после того, как она в социальных сетях опубликовала пост с просьбой пригласить её на свидание в Монреале, она получила много сообщений.

«В первый день я получила больше сотни сообщений. У меня большой выбор. По правде говоря, у меня никогда не было ни времени, ни подходящих условий, чтобы пойти на свидание. Отец пригласил меня, и, когда я отказалась, он предложил мне поискать кого-нибудь в социальных сетях, но с условием, что сначала я должна с встретиться с отцом.

Получала сообщения от других спортсменов, с некоторыми из которых познакомилась на Олимпиаде. Они говорили, что чувствуют то же, что и я. Жизнь элитного спортсмена требует большой концентрации во время тренировок и соревнований. Они помогли мне понять, что я не такая уж и странная, что такая жизнь иногда приводит нас к одиночеству. Мне просто хочется поэкспериментировать, пообщаться с кем-нибудь и посмотреть, есть ли взаимный интерес», — приводит слова Фернандес Punto de Break.