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Карен Хачанов поделился, как соблюдает баланс между теннисом и семейной жизнью

Карен Хачанов поделился, как соблюдает баланс между теннисом и семейной жизнью
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 в Токио, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как ему удаётся соблюдать баланс между семьёй и теннисом.

— Как удаётся соблюдать баланс: отвечать за семью и профессионально подходить к тренировкам, матчам и в целом к карьере?
— Это сложный момент. Мы подолгу друг друга не видим. Приходится чем-то жертвовать. Моя жена Вероника меня сопровождает с детьми на какие-то турниры. Но это не так часто бывает. Стараемся совмещать. Основной фокус сейчас на теннис. Но я человек. Свободное время, если могу, провожу с семьёй. Как и все люди, первую часть дня проводят на работе, а вечер – дома. Единственное, что я много летаю.

— Сыновья брали ракетку в руки?
— Чуть-чуть. Пока, по-моему, не заинтересовались. Младший ещё маленький, ему два года исполнилось. А старший в футбол играет, сейчас, может, на хоккей пойдёт, — передаёт слова Хачанова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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