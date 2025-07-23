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Ана Иванович и Швайнштайгер до сих пор находятся в браке, но давно разошлись — Bild

Ана Иванович и Швайнштайгер до сих пор находятся в браке, но давно разошлись — Bild
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Кристиан Шерц, адвокат чемпионки «Ролан Гаррос» — 2008, бывшей первой ракетки мира сербской теннисистки Аны Иванович, подтвердил информацию о её расставании с чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, адвокат передал немецкому изданию письмо, в котором говорится о расставании Иванович и Швайнштайгера и непримиримых разногласиях между сторонами, а также призвал СМИ уважать частную жизнь своей клиентки. Отмечается, что супруги до сих пор находятся в браке, но давно разошлись. Теннисистка вместе с тремя детьми сейчас живёт на Мальорке, а футболист проводит много времени со своей новой девушкой.

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