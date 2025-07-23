Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Честно говоря, не ожидала». Питон Стирнс — о поражении от Винус Уильямс в Вашингтоне

«Честно говоря, не ожидала». Питон Стирнс — о поражении от Винус Уильямс в Вашингтоне
Комментарии

35-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс высказалась о поражении от семикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 45-летней Винус Уильямс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Уильямс одержала победу со счётом 6:3, 6:4.

Вашингтон (ж). 1-й круг
23 июля 2025, среда. 02:50 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Питон Стирнс
35
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Она хорошо играла сегодня вечером. Она двигалась очень хорошо, чего я, честно говоря, не ожидала. Её подачи были просто невероятными», — приводит слова Стирнс We Love Tennis.

Винус Уильямс стала второй возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.

Материалы по теме
«Совершенству нет предела». 45-летняя Винус Уильямс — о победе над 23-летней Питон Стирнс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android