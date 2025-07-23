«Честно говоря, не ожидала». Питон Стирнс — о поражении от Винус Уильямс в Вашингтоне

35-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс высказалась о поражении от семикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира 45-летней Винус Уильямс в первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). Уильямс одержала победу со счётом 6:3, 6:4.

«Она хорошо играла сегодня вечером. Она двигалась очень хорошо, чего я, честно говоря, не ожидала. Её подачи были просто невероятными», — приводит слова Стирнс We Love Tennis.

Винус Уильямс стала второй возрастной спортсменкой в истории, которой удалось победить в матче турнира WTA.

Напомним, в следующем круге турнира в Вашингтоне Уильямс встретится с польской теннисисткой Магдаленой Френх.