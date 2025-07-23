Анна Калинская — Магда Линетт: онлайн-трансляция матча второго круга турнира в Вашингтоне
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Сегодня, 23 июля, в Вашингтоне состоится матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 между российской теннисисткой 48-й ракеткой мира Анной Калинской и представительницей Польши Магдой Линетт, занимающей 28-ю строчку в рейтинге WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Калинской и Линетт, которая начнётся не ранее 18:00 мск.
Вашингтон (ж). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 18:00 МСК
28
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
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48
Анна Калинская
А. Калинская
Счёт личных встреч — 1:0 в пользу польской теннисистки. Линетт выиграла единственный матч в первом круге Уимблдона-2019 — 6:0, 7:6 (11:9).
Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.
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