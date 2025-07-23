«Это отличный матч для зрителей». Радукану — о предстоящей встрече с Осакой в Вашингтоне

Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с победительницей четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осакой во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

«Думаю, это отличный матч для многих зрителей, и очень здорово быть его частью. Чувствовала то же самое, когда играла с Ариной [Соболенко] на Уимблдоне. Эта атмосфера была для меня непревзойдённой. Думаю, что всё то общение с этими сильнейшими соперницами… она выиграла четыре турнира «Большого шлема», это невероятное достижение и невероятная карьера. И в этом году она играет в очень хороший теннис. Да, это будет отличным испытанием для меня и моей игры», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.