«Это отличный матч для зрителей». Радукану — о предстоящей встрече с Осакой в Вашингтоне
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Чемпионка US Open – 2021, 46-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о предстоящей встрече с победительницей четырёх турниров «Большого шлема» Наоми Осакой во втором круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).
Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
46
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
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Наоми Осака
Н. Осака
«Думаю, это отличный матч для многих зрителей, и очень здорово быть его частью. Чувствовала то же самое, когда играла с Ариной [Соболенко] на Уимблдоне. Эта атмосфера была для меня непревзойдённой. Думаю, что всё то общение с этими сильнейшими соперницами… она выиграла четыре турнира «Большого шлема», это невероятное достижение и невероятная карьера. И в этом году она играет в очень хороший теннис. Да, это будет отличным испытанием для меня и моей игры», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.
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