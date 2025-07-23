Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ник Кирьос коротко отреагировал на возвращение Умберто Феррары в команду Янника Синнера

Ник Кирьос коротко отреагировал на возвращение Умберто Феррары в команду Янника Синнера
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на пост в социальных сетях, где говорилось о возвращении фитнес-тренера Умберто Феррары в команду четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«К сожалению, это не TennisCentel (теннисный пародийный канал. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, Умберто Феррара работал с Янником Синнером с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом. После отстранения Синнера из-за употребления допинга Кирьос занял по отношению к игроку категоричную позицию. Австралиец не раз высказывался об Яннике в негативном ключе.

Материалы по теме
Ник Кирьос и Гаэль Монфис потерпели поражение на старте парного турнира в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android