Ник Кирьос коротко отреагировал на возвращение Умберто Феррары в команду Янника Синнера

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на пост в социальных сетях, где говорилось о возвращении фитнес-тренера Умберто Феррары в команду четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Янника Синнера.

«К сожалению, это не TennisCentel (теннисный пародийный канал. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, Умберто Феррара работал с Янником Синнером с мая 2022 года по сентябрь прошлого года. Они расстались после скандала с клостеболом. После отстранения Синнера из-за употребления допинга Кирьос занял по отношению к игроку категоричную позицию. Австралиец не раз высказывался об Яннике в негативном ключе.