«Жара для меня серьёзная проблема». Шелтон — о подготовке к турниру в Вашингтоне

Восьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, как готовился к хардовому турниру категории ATP-500 в Вашингтоне. В ночь с 22 на 23 июля мск он обыграл соотечественника Маккензи Макдональда (95-й в рейтинге ATP) в стартовом матче в столице США — 6:3, 6:4.
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«Жара для меня — серьёзная проблема. Пока я во Флориде, я стараюсь как можно быстрее акклиматизироваться,. У меня была всего неделя, так что я погружался в горячую ванну по шею на 15 минут за раз и делал такие сеансы. Если у меня нет сауны, то сеансы в ванне тоже очень важны.
Но чтобы привыкнуть к жаре и немного перестроиться, чтобы на корте не было так жарко… Очевидно, что в 35-градусный [по Фаренгейту] день на кортах с твёрдым покрытием температура ощущается как 45 или 50 градусов. Так что для игры на кортах с твёрдым покрытием и подготовки к ней нужно многое, помимо хорошей игры в теннис. Иногда во Флориде идёт дождь и приходится играть в помещении… Когда у тебя мало времени, нужно постараться что-то придумать, импровизировать. Мы с моей командой подумали: «Ладно, в комплексе, где я живу, нет сауны, и на корте не так жарко». Так что мы нашли выход», — приводит слова Шелтона пресс-служба турнира в Вашингтоне.
В третьем круге турнира в Вашингтоне Бен Шелтон сыграет с 35-м в рейтинге ATP канадцем Габриэлем Диалло.
- 23 июля 2025
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