«Она хороший игрок». Осака высказалась о Радукану перед их матчем в Вашингтоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о предстоящем матче второго круга на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США), где она сыграет с победительницей US Open — 2021 из Великобритании Эммой Радукану.

«Я в восторге. Никогда раньше с ней не играла, так что для меня это тоже очень круто. Потому что я видела её, наверное, ещё до победы на Открытом чемпионате США, когда она впервые хорошо выступила на Уимблдоне, и знала, что она хороший игрок», — приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.