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«Она хороший игрок». Осака высказалась о Радукану перед их матчем в Вашингтоне

«Она хороший игрок». Осака высказалась о Радукану перед их матчем в Вашингтоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о предстоящем матче второго круга на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США), где она сыграет с победительницей US Open — 2021 из Великобритании Эммой Радукану.

Вашингтон (ж). 2-й круг
24 июля 2025, четверг. 17:00 МСК
Эмма Радукану
46
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
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Наоми Осака
51
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Я в восторге. Никогда раньше с ней не играла, так что для меня это тоже очень круто. Потому что я видела её, наверное, ещё до победы на Открытом чемпионате США, когда она впервые хорошо выступила на Уимблдоне, и знала, что она хороший игрок», — приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

Турнир в Вашингтоне проходит с 21 по 27 июля. Действующей чемпионкой соревнований является испанка Паула Бадоса.

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