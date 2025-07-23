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«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»

«Следующая остановка — Монреаль!» Потапова полетела в Канаду для участия в «тысячнике»
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42-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отправилась в Канаду для участия в хардовом турнире категории WTA-1000 в Монреале. Она разместила фото из аэропорта в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

«Следующая остановка — Монреаль!» — подписала фото Потапова, добавив эмодзи «самолёт» и «флаг Канады».

Напомним, на этой неделе Анастасия Потапова потерпела поражение на старте турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), уступив 88-й ракетке мира 18-летней канадской теннисистке Виктории Мбоко.

Турнир в Монреале пройдёт с 27 июля по 7 августа. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула. Отметим, что в прошлом году женский турнир проходил в Торонто, а мужской в Монреале.

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