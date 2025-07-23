Елена Рыбакина и Тейлор Фриц сыграют в миксте на US Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга АТР американский теннисист Тейлор Фриц сыграют на Открытом чемпионате США в миксте, сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.

Ранее Рыбакина и Фриц уже принимали участие в выставочном турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходил в марте 2025 года.

Микст-турнир Открытого чемпионата США – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа, перед стартом основной части соревнований в одиночных и парных разрядах. В 2025 году своё участие в турнире подтвердили многие топ-игроки как мужского, так и женского рейтинга.