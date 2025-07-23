Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина и Тейлор Фриц сыграют в миксте на US Open

Елена Рыбакина и Тейлор Фриц сыграют в миксте на US Open
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и четвёртый номер рейтинга АТР американский теннисист Тейлор Фриц сыграют на Открытом чемпионате США в миксте, сообщает официальный аккаунт турнира в социальной сети Х.

Ранее Рыбакина и Фриц уже принимали участие в выставочном турнире в Индиан-Уэллсе (США), который проходил в марте 2025 года.

Микст-турнир Открытого чемпионата США – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа, перед стартом основной части соревнований в одиночных и парных разрядах. В 2025 году своё участие в турнире подтвердили многие топ-игроки как мужского, так и женского рейтинга.

Материалы по теме
«Время ещё есть, чтобы выиграть «Большой шлем». Хачанов заскочил в Москву перед US Open
«Время ещё есть, чтобы выиграть «Большой шлем». Хачанов заскочил в Москву перед US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android