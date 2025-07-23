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Александр Шевченко – Мартон Фучович, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира АТР-250 в Кицбюэле

Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
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110-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (91-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Кицбюэль. 2-й круг
23 июля 2025, среда. 16:30 МСК
Александр Шевченко
110
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Мартон Фучович
91
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Матч продлился 1 час 26 минут. За время игры Шевченко выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Фучович за время матча сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Кицбюэле Александр Шевченко сыграет с победителем встречи между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте.

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