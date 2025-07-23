Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

110-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал грунтового турнира АТР-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв в матче второго круга венгра Мартона Фучовича (91-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продлился 1 час 26 минут. За время игры Шевченко выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Фучович за время матча сделал два эйса, допустил четыре двойные ошибки и смог реализовать два брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Кицбюэле Александр Шевченко сыграет с победителем встречи между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте.