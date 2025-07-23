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Александр Бублик – Тьяго Агустин Тиранте, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0:, 2-й круг турнира АТР-250 в Кицбюэле

Александр Бублик прошёл в 1/4 финала турнира в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в австрийском Кицбюэле, обыграв в матче второго круга аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (130-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Кицбюэль. 2-й круг
23 июля 2025, среда. 17:15 МСК
Александр Бублик
30
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Тьяго Агустин Тиранте
130
Аргентина
Тьяго Агустин Тиранте
Т. Тиранте

Матч продлился 1 час 14 минут. За время игры Бублик выполнил 17 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Агустин Тиранте сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.

В четвертьфинале турнира в Кицбюэле Александр Бублик сыграет с соотечественником Александром Шевченко.

Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берриттини.

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