Александр Бублик прошёл в 1/4 финала турнира в Кицбюэле

30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира АТР-250 в австрийском Кицбюэле, обыграв в матче второго круга аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (130-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 14 минут. За время игры Бублик выполнил 17 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. Агустин Тиранте сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта за матч.

В четвертьфинале турнира в Кицбюэле Александр Бублик сыграет с соотечественником Александром Шевченко.

Турнир в Кицбюэле проходит с 21 по 26 июля. Действующим победителем турнира является итальянец Маттео Берриттини.