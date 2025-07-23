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Тейлор Фриц — об участии в миксте на US Open: всегда с нетерпением жду таких матчей

Тейлор Фриц — об участии в миксте на US Open: всегда с нетерпением жду таких матчей
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, почему он принял решение сыграть в миксте на US Open – 2025 и выбрал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину в качестве партнёра на турнире.

«Мне всегда нравится играть в миксте. Думаю, я довольно откровенно об этом говорил. Мне действительно нравится играть в смешанных парах, особенно на таких турнирах, как Олимпиада, United Cup и тому подобных. Я всегда с нетерпением жду таких матчей.

Мы с Еленой выиграли выставочный турнир в Индиан-Уэллсе. Она сыграла великолепно, поэтому я захотел как можно раньше выбрать по-настоящему сильного партнёра», – сказал Фриц в видео, размещённом в аккаунте US Open в социальной сети Х.

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