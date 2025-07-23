«Это отличная подготовка к одиночному турниру». Рыбакина — об участии в миксте на US Open

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему она решила принять участие в миксте на Открытом чемпионате США – 2025 в паре с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Тейлор показывает такую классную игру, так что, думаю, будет здорово сыграть с ним на US Open. Тем более теперь всё немного изменилось — микст проводится до начала одиночного разряда, так что, как мне кажется, это ещё и отличная подготовка к одиночному турниру», – сказала Рыбакина в видео, размещённом в аккаунте US Open в социальной сети Х.

Микст-турнир Открытого чемпионата США – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа, перед стартом основной части соревнований в одиночных и парных разрядах.