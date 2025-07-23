Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это отличная подготовка к одиночному турниру». Рыбакина — об участии в миксте на US Open

«Это отличная подготовка к одиночному турниру». Рыбакина — об участии в миксте на US Open
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему она решила принять участие в миксте на Открытом чемпионате США – 2025 в паре с американским теннисистом Тейлором Фрицем.

«Тейлор показывает такую классную игру, так что, думаю, будет здорово сыграть с ним на US Open. Тем более теперь всё немного изменилось — микст проводится до начала одиночного разряда, так что, как мне кажется, это ещё и отличная подготовка к одиночному турниру», – сказала Рыбакина в видео, размещённом в аккаунте US Open в социальной сети Х.

Микст-турнир Открытого чемпионата США – 2025 пройдёт с 19 по 20 августа, перед стартом основной части соревнований в одиночных и парных разрядах.

Материалы по теме
«Это просто нереально!» 45-летняя Винус Уильямс победила в Вашингтоне и переписала историю
«Это просто нереально!» 45-летняя Винус Уильямс победила в Вашингтоне и переписала историю
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android