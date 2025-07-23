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Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Торонто

Маттео Берреттини пропустит «Мастерс» в Торонто
Маттео Берреттини
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Итальянский теннисист 42-я ракетка мира Маттео Берреттини не выступит на «Мастерсе» в Торонто (Канада). Об этом сообщил итальянский журналист Джованни Пелаццо в социальных сетях. Турнир пройдёт с 26 июля по 7 августа.

Также известно, что турнир пропустят Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Джек Дрейпер, Томми Пол, Григор Димитров, Хуберт Хуркач, Джордан Томпсон и Себастьян Корда.

30 июня 2025 года в первом круге Уимблдона-2025 Берреттини (32) со счётом 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 3:6 проиграл 109-й ракетке мира из Польши Камилю Майхшаку. Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 9 минут. В её рамках Берреттини 25 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

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