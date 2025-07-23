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Анна Калинская – Магда Линетт, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира WTA-500 в Вашингтоне

Анна Калинская с «баранкой» обыграла Линетт во втором круге турнира в Вашингтоне
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA-500, проходящего в Вашингтоне (США), обыграв в матче второго круга польскую теннисистку Магду Линетт (28-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Вашингтон (ж). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 18:10 МСК
Магда Линетт
28
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Матч продлился 1 час 17 минут. За время игры Калинская выполнила три подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Магда Линетт сделала шесть эйсов, допустила две двойных ошибки и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов, заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Кэролайн Доулхайд и датской теннисисткой Кларой Таусон.

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