Анна Калинская с «баранкой» обыграла Линетт во втором круге турнира в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA-500, проходящего в Вашингтоне (США), обыграв в матче второго круга польскую теннисистку Магду Линетт (28-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час 17 минут. За время игры Калинская выполнила три подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Магда Линетт сделала шесть эйсов, допустила две двойных ошибки и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов, заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Кэролайн Доулхайд и датской теннисисткой Кларой Таусон.