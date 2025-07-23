«Именно здесь всё началось». Калинская — об участии в турнире в Вашингтоне
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга турнира россиянка была сильнее польской теннисистки Магды Линетт (6:4, 6:0).
Вашингтон (ж). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 18:10 МСК
28
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
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48
Анна Калинская
А. Калинская
«У меня замечательные воспоминания, связанные с этим местом. В 2019 году здесь был мой второй турнир с моим тренером Патрисией — именно здесь всё началось. Очень приятно возвращаться сюда. Спасибо, что пришли и смотрите. Это место действительно особенное», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Кэролайн Доулхайд и датской теннисисткой Кларой Таусон.
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