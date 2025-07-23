«Именно здесь всё началось». Калинская — об участии в турнире в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира WTA-500 в Вашингтоне (США). В матче второго круга турнира россиянка была сильнее польской теннисистки Магды Линетт (6:4, 6:0).

«У меня замечательные воспоминания, связанные с этим местом. В 2019 году здесь был мой второй турнир с моим тренером Патрисией — именно здесь всё началось. Очень приятно возвращаться сюда. Спасибо, что пришли и смотрите. Это место действительно особенное», – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Кэролайн Доулхайд и датской теннисисткой Кларой Таусон.