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243-я ракетка мира из Китая сенсационно переиграл Попырина во втором круге Вашингтона

243-я ракетка мира из Китая сенсационно переиграл Попырина во втором круге Вашингтона
У Ибин
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Китайский теннисит 243-й номер мирового рейтинга У Ибин обыграл 24-ю ракетку мира австралийского спортсмена Алексея Попырина в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 7:5, 5:7, 6:3.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 18:10 МСК
У Ибин
243
Китай
У Ибин
У. Ибин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Алексей Попырин
24
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин

Матч продолжался 2 часа 37 минут. За это время Попырин реализовал 2 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 13 подач навылет и допустил три двойные ошибки. Ибину удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх, выполнить семь эйсов. Он также допустил семь двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне У Ибин сыграет с победителем матча Райлли Опелка (США) — Даниил Медведев (Россия). Этот матч идёт в момент написания текста.

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