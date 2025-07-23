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Даниил Медведев — Райлли Опелка, результат матча 23 июля 2025, счет 2:1, 2-й круг Вашингтона

Медведев переиграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне
Даниил Медведев
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя США Райлли Опелку (74-я строчка рейтинга) и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 3:6, 7:5, 6:1.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 19:50 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Райлли Опелка
74
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время Медведев реализовал 2 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 12 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Опелке удалось реализовать один брейк-пойнт из двух, выполнить 15 эйсов. Он также допустил семь двойных ошибок.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне Даниил Медведев сыграет с китайским теннисистом 243-й ракеткой мира У Ибином. Он ранее неожиданно переиграл 24-го номера мирового рейтинга представителя Австралии Алексея Попырина.

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