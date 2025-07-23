Медведев переиграл Опелку и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне
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Российский теннисист 14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл представителя США Райлли Опелку (74-я строчка рейтинга) и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 3:6, 7:5, 6:1.
Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 19:50 МСК
14
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
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|3
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|7
|6
|
|5
|1
74
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча длилась 1 час 59 минут. За это время Медведев реализовал 2 брейк-пойнта из 10 возможных, выполнил 12 подач навылет и допустил шесть двойных ошибок. Опелке удалось реализовать один брейк-пойнт из двух, выполнить 15 эйсов. Он также допустил семь двойных ошибок.
В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне Даниил Медведев сыграет с китайским теннисистом 243-й ракеткой мира У Ибином. Он ранее неожиданно переиграл 24-го номера мирового рейтинга представителя Австралии Алексея Попырина.
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