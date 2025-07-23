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«Проиграл за 40 минут и поехал домой». Бублик вспомнил свой первый турнир в Кицбюэле

«Проиграл за 40 минут и поехал домой». Бублик вспомнил свой первый турнир в Кицбюэле
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30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик поделился ощущениями после выхода в четвертьфинал теннисного турнира АТР-250 в австрийском Кицбюэле. В матче второго круга Бублик был сильнее аргентинца Тьяго Агустина Тиранте (130-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

– Насколько уверенно ты себя чувствуешь сейчас?
— Спасибо большое всем болельщикам, которые пришли поболеть за меня. Я чувствую себя сегодня отлично. В последнее время показываю неплохой теннис. Но, как известно, каждый матч разный, в теннисе всё может быстро меняться.

– Впервые ты был здесь в 2020 году. Тебе нравится сюда приезжать? Нравится местный ландшафт?
– Тяжёлые воспоминания, кажется, я тогда проиграл за 40 минут в первом матче и поехал домой (улыбается). Так что в этом году постараюсь задержаться подольше. Город правда прекрасен, и эти горы выглядят замечательно, очень рад, что я сейчас здесь, – сказал Бублик в интервью после матча.

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