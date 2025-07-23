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«Они королевы». Наоми Осака — о значении сестёр Уильямс в своей теннисной карьере

«Они королевы». Наоми Осака — о значении сестёр Уильямс в своей теннисной карьере
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, какое влияние на неё оказали многократные чемпионки турниров серии «Большого шлема» Винус и Серена Уильямс, отметив, что до сих пор испытывает волнение, встречаясь с ними на турнирах.

«Каждый раз, когда я вижу Винус или Серену, во мне просыпается тот самый ребёнок, который когда-то восхищался ими, потому что они были моими любимыми теннисистками, за которыми я любила наблюдать. И это так здорово, что Винус вернулась, и для болельщиков тоже. Я благодарна, что они играли так долго и продолжают вдохновлять людей… Может быть, Серена вернётся, кто знает, держу кулачки.

Мне кажется, это просто потрясающе для тенниса, потому что я росла, глядя на них, потом у меня появилась возможность играть с ними. А теперь, будучи сама игроком, я понимаю, насколько трудно оставаться на вершине так долго. Это действительно невероятно. Я думаю, людям стоит ценить их гораздо больше. Для меня они как матери. Они королевы», – сказала Осака на пресс-конференции турнира в Вашингтоне.

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