Денис Шаповалов — о первых теннисных воспоминаниях: всё время хотел обыграть брата

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов поделился своими первыми воспоминаниями о теннисе, выделив роль, которую сыграла его мама в самом начале карьеры.

«Я бы сказал, что самые ранние воспоминания — это как я играю с мамой и братом на корте. Помню, как мы постоянно тренировались вместе и я всё время хотел обыграть брата. Мама раньше играла в профессиональный теннис и тренировала моего брата, так что мне тоже естественно захотелось заняться теннисом, когда я видел, как они тренируются», – приводит слова Шаповалова Streets of Toronto.

Ранее Шаповалов завоевал четвёртый титул в карьере, одержав победу на турнире в Лос-Кабосе (Мексика). В финале он был сильнее американца Александра Ковачевича (6:4, 6:2).