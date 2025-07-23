Николоз Басилашвили проиграл Прижмичу во втором круге турнира в Умаге

114-ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили не смог выйти в четвертьфинал грунтового теннисного турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), уступив в матче второго круга хорвату Дино Прижмичу (143-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 54 минуты. За время игры Басилашвили выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Дино Прижмич сделал пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх за матч.

В четвертьфинале турнира в Умаге Дино Прижмич сыграет с итальянцем Лучано Дардери, который был сильнее представителя Китайского Тайбэя Чун Цин Сена (7:5, 6:0).