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Николоз Басилашвили – Дино Прижмич, результат матча 23 июля 2025, счет 1:2, 2-й круг турнира АТР-250 в Умаге

Николоз Басилашвили проиграл Прижмичу во втором круге турнира в Умаге
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114-ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили не смог выйти в четвертьфинал грунтового теннисного турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), уступив в матче второго круга хорвату Дино Прижмичу (143-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 2:6.

Умаг. 2-й круг
23 июля 2025, среда. 21:05 МСК
Николоз Басилашвили
114
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 2
2 		6 6
         
Дино Прижмич
143
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

Матч продлился 1 час 54 минуты. За время игры Басилашвили выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Дино Прижмич сделал пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх за матч.

В четвертьфинале турнира в Умаге Дино Прижмич сыграет с итальянцем Лучано Дардери, который был сильнее представителя Китайского Тайбэя Чун Цин Сена (7:5, 6:0).

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