Николоз Басилашвили проиграл Прижмичу во втором круге турнира в Умаге
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114-ракетка мира грузинский теннисист Николоз Басилашвили не смог выйти в четвертьфинал грунтового теннисного турнира категории АТР-250 в Умаге (Хорватия), уступив в матче второго круга хорвату Дино Прижмичу (143-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 3:6, 2:6.
Умаг. 2-й круг
23 июля 2025, среда. 21:05 МСК
114
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|2
|
|6
|6
143
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Матч продлился 1 час 54 минуты. За время игры Басилашвили выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. Дино Прижмич сделал пять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх за матч.
В четвертьфинале турнира в Умаге Дино Прижмич сыграет с итальянцем Лучано Дардери, который был сильнее представителя Китайского Тайбэя Чун Цин Сена (7:5, 6:0).
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