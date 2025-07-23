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Алекс де Минор — Бу Юньчаокэтэ, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг Вашингтона

Алекс де Минор вышел в 1/8 финала турнира ATP-500 в Вашингтоне
Алекс де Минор
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Австралийский теннисист 13-я ракетка мира Алекс де Минор оказался сильнее представителя Китая Бу Юньчаокэтэ (74-я строчка рейтинга) и вышел в 1/8 финала турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 7:6 (7:5), 6:2.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 21:10 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Бу Юньчаокэтэ
75
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Встреча второго круга длилась 1 час 48 минут. За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи возможных. Юньчаокэтэ удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх, выполнить пять эйсов. Он также допустил три двойные ошибки.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне Алекс де Минор сыграет с чешским теннисистом 11-й ракеткой мира Иржи Легечкой, который ранее переиграл американца Захари Свайду.

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