Тейлор Фриц за час переиграл Вукича во втором круге турнира в Вашингтоне

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одолел австралийского спортсмена Александара Вукича (105-я строчка рейтинга АТР) в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 6:3, 6:2.

Встреча длилась 59 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных. Вукичу не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне первый сеяный Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом 44-й ракеткой мира Маттео Арнальди.