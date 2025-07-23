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Тейлор Фриц — Александар Вукич, результат матча 23 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг Вашингтона

Тейлор Фриц за час переиграл Вукича во втором круге турнира в Вашингтоне
Тейлор Фриц
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц одолел австралийского спортсмена Александара Вукича (105-я строчка рейтинга АТР) в матче второго круга турнира в Вашингтоне (США). Счёт — 6:3, 6:2.

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 22:15 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александар Вукич
105
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Встреча длилась 59 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных. Вукичу не удалось реализовать один брейк-пойнт. Он выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку.

В 1/8 финала турнира АТР-500 в Вашингтоне первый сеяный Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом 44-й ракеткой мира Маттео Арнальди.

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