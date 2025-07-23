Денис Шаповалов — об игре в сезоне-2025: горжусь тем, как начал этот год

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как он оценивает результаты, которые показывает в 2025 году, выделив победу на турнире АТР-500 в Далласе (США).

«Я действительно горжусь тем, как начал этот год. В феврале я выиграл самый крупный титул в своей карьере — в Далласе, а затем хорошо выступил на харде. Сейчас я чувствую себя отлично, и это самое главное. Я с нетерпением жду возможности продолжать в том же духе до конца сезона», – приводит слова Шаповалова Streets of Toronto.

В 2025 году Шаповалов завоевал два чемпионских титула – на турнире в Далласе (США) и в мексиканском Лос-Кабосе. Всего к данному моменту в активе канадского теннисиста четыре титула победителя турниров АТР.