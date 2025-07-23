Шаповалов рассказал, как справляется с давлением, находясь в профессиональном теннисе

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как он справляется с давлением, которое испытывают профессиональные теннисисты, находясь в туре.

«Очень важно иметь хорошую команду рядом с собой. Мне действительно повезло, что моя невеста Мирьям, которая тоже является профессиональной теннисисткой, может часто быть со мной. Её поддержка невероятно ценна, потому что она отлично понимает всё, что происходит, и прекрасно понимает меня самого. Недавно у нас появился щенок по кличке Ятзи. Он был с нами в Далласе, когда я одержал победу», – приводит слова Шаповалова Streets of Toronto.

Ранее Шаповалов завоевал четвертый титул в карьере, одержав победу на турнире в Лос-Кабосе (Мексика). В финале он был сильнее американца Александра Ковачевича (6:4, 6:2).