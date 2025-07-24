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«Немного вышел из себя». Медведев — о состоянии во время матча с Опелкой в Вашингтоне

«Немного вышел из себя». Медведев — о состоянии во время матча с Опелкой в Вашингтоне
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Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях после матча второго круга турнира АТР-500 в Вашингтоне (США), в котором он обыграл американца Райлли Опелку (3:6, 7:5, 6:1).

Вашингтон (м). 2-й круг
23 июля 2025, среда. 19:50 МСК
Даниил Медведев
14
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 1
         
Райлли Опелка
74
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

— Что ты делаешь, когда играешь с таким парнем, как Райлли, и матч начинается так: он берёт твою подачу в первом гейме и так сложно зацепиться потом за игру. Как ты остаёшься позитивным в такой ситуации, особенно при такой жаре?
— Я не оставался позитивным. Немного вышел из себя, если честно. Я мог бы подавать лучше — у меня были вторые подачи, а он просто не ошибался. Сделал три невероятных приёма, а после двух из них сразу добил виннерсом. И я такой: «Ну ладно, отлично… первый сет уехал».

Но я всё равно продолжал бороться. У меня даже был брейк-пойнт, но взломать подачу Райлли — это очень непросто. Единственное, что я мог, — это просто не отдать ещё одну свою подачу и, если нужно, довести дело до тай-брейка. Это мне и удалось. Был брейк-пойнт во втором сете, и я хорошо его разыграл. Рад, что смог пройти дальше, – сказал Медведев в интервью Tennis Channel.

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