Медведев рассказал о ключевых компонентах своей игры на американской серии турниров

Чемпион US Open — 2021, 14-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие моменты в игре будут ключевыми для него во время североамериканской хардовой части сезона и на US Open — 2025.

— Впереди длинное лето — турниры в Канаде, Цинциннати, потом US Open. Ты отлично играешь на харде. Как ты считаешь, что будет ключевым в ближайшие недели? Что для тебя будет самым важным, чтобы показывать лучший теннис вплоть до US Open?

— Если честно, особенно сейчас, никогда не знаешь точно, какая будет поверхность кортов на US Open, в Цинциннати или Торонто. Но, как правило, это быстрые хардовые корты и на них подача — самый важный элемент. Например, как показал матч против Райлли Опелки. Когда у тебя есть ощущение, что независимо от того, что происходит в розыгрышах, ты почти наверняка дойдёшь до тай-брейка и тогда сможешь оказывать больше давления на приёме.

Я один из тех, кто часто берёт чужую подачу. Если смотреть чисто по статистике приёма, я почти всегда в топ-5 по проценту выигранных очков и количеству брейков. Так что да, подача — ключ. Она сразу оказывает давление на соперника. А уже от этого можно выстраивать остальную игру. Подача и приём — основа, – сказал Медведев в интервью Tennis Channel.