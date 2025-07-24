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Дамир Джумхур — Стэн Вавринка, результат матча 24 июля 2025, счёт 2:0, 2-й круг турнира ATP-250 в Умаге, Хорватия

40-летний Вавринка не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP-250 в Умаге, уступив Джумхуру
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156-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти в третий круг грунтового турнира АТР-250 в Умаге (Хорватия), уступив в матче второго круга боснийского теннисиста Дамира Джумхура (61-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Умаг. 2-й круг
23 июля 2025, среда. 23:15 МСК
Дамир Джумхур
61
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Стэн Вавринка
156
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Матч продлился 2 часа. За время игры Вавринка сделал пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки, и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 12. Джумхур за матч выполнил одну подачу навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи.

В четвертьфинале турнира в Умаге Джумхур сразится с представителем Франции Титуаном Дрогом (176-й в рейтинге).

Календарь турнира ATP-250 в Умаге
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