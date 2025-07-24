Стефанос Циципас: очень трудно работать, когда рядом диктаторы

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о мотивации при подготовке к турнирам.

«Когда я работаю с правильными людьми, с теми, кого я сам выбираю и кто заставляет меня чувствовать себя комфортно, тогда и появляется мотивация. Комфорт не означает, что я сам решаю, когда заканчивается тренировка, или сам определяю, сколько хочу заниматься физически. Речь идёт о людях, с которыми у нас есть общее понимание, которые знают, как тяжело мы работаем и чего хотим достичь через этот труд, но при этом сохраняют дружелюбную атмосферу. Очень трудно работать, когда рядом диктаторы и люди, говорящие негативно, и ты не ощущаешь их как родных. Я действительно хочу построить что-то вроде семьи — людей, которые будут не только частью моей теннисной команды, но и останутся друзьями после завершения карьеры. Мой тренер по физподготовке Фред Лефевр — человек, которого я собираюсь оставить рядом с собой на всю оставшуюся жизнь. Он не просто человек, который будет со мной следующие 10 лет, он часть моей семьи», — приводит слова Циципаса SDNA.

Ранее известный тренер Горан Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Стефаноса Циципаса.